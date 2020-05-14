Собянин о новой системе тестирования на коронавирус в Москве: «Нигде в мире такого нет»

14 Май 2020 2020-05-14T17:27:39+03:00

Один из важных вопросов касался новой системы которая позволит проводить масштабные скрининги населения Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Раз в несколько дней в 30 поликлиник столицы будут направлять 70 тысяч москвичей

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14 мая Сергей Собянин присутствовал на клиническом комитете, где специалисты обсуждали проблему коронавируса. После мэр Москвы выступил по телевидению с ответами на вопросы горожан. Один из важных вопросов касался новой системы которая позволит проводить масштабные скрининги населения.

— 130 тысяч заболевших выявлено. На самом деле их значительно больше, а наша задача — выявить максимальное число тех, кто заражен. Предварительные скрининги показывали около 2-2,5%. Сейчас цифра может быть другой. С этой недели начинаем масштабное скрининговое тестирование, — рассказал Собянин в эфире «Россия 24»

Мэр пояснил, что раз в несколько дней 70 тысяч москвичей будут отправлять в 30 поликлиники города, где установлены системы тестирования венозной крови. Эта выборка будет давать реальную картину — сколько болеет или уже переболело коронавирусом.

— После этих тестов можно будет сказать, стабилизировались ли мы с точки зрения распространения коронавируса, — добавил мэр.

Собянин подчеркнул, что нигде в мире нет такой системы. Глава города заявил, что результаты новых скринингов будут «максимально открыты».

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ИСТОЧНИК KP.RU