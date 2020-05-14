Сергей Собянин ответил, зачем носить маску и перчатки в Москве
14 мая глава Москвы Сергей Собянин отвечал на вопросы жителей по телевидению. Жительница задала популярный вопрос: для чего носить маски и перчатки, разве они защищают от коронавируса?
— Лучше защитить себя, чем не защищать. Эта путанница: «Маска помогате или не помогает?». И тот и иной ответ правильные. Очень важно, чтобы все были в маске — тогда происходит двойная защита. Тогда это работает. А когда вы в маске, а потенциально зараженные не в маске — это не работает, — рассказала Собянин в эфире «Россия 24».
Относительно перчаток Собянин сказал, что есть разные мнения. Но подчеркнул, что большинство специалистов говорят, что защита рук важна.
— Все это вместе в какой-то доли даст эффект, защитит вас и окружающих, — добавил градоначальник.
Напомним, с 12 мая в Москве действует «масочный режим». Без респиратора и перчаток в общественных местах можно получить штраф от 4 до 5 тысяч рублей. На улицах средства защиты носить необязательно.
ИСТОЧНИК KP.RU
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