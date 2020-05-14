2020-05-14T17:27:44+03:00
Коронавирус Covid-19

Сергей Собянин ответил, зачем носить маску и перчатки в Москве

Мэр заявил, что эффект будет только в том случае, если все наденут средства защиты
Андрей АБРАМОВ
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Относительно перчаток Собянин сказал, что есть разные мнения. Но подчеркнул, что большинство специалистов говорят, что защита рук важна. Фото Дмитрий Астахов ТАССОтносительно перчаток Собянин сказал, что есть разные мнения. Но подчеркнул, что большинство специалистов говорят, что защита рук важна. Фото Дмитрий Астахов ТАСС
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14 мая глава Москвы Сергей Собянин отвечал на вопросы жителей по телевидению. Жительница задала популярный вопрос: для чего носить маски и перчатки, разве они защищают от коронавируса?

— Лучше защитить себя, чем не защищать. Эта путанница: «Маска помогате или не помогает?». И тот и иной ответ правильные. Очень важно, чтобы все были в маске — тогда происходит двойная защита. Тогда это работает. А когда вы в маске, а потенциально зараженные не в маске — это не работает, — рассказала Собянин в эфире «Россия 24».

Относительно перчаток Собянин сказал, что есть разные мнения. Но подчеркнул, что большинство специалистов говорят, что защита рук важна.

— Все это вместе в какой-то доли даст эффект, защитит вас и окружающих, — добавил градоначальник.

Напомним, с 12 мая в Москве действует «масочный режим». Без респиратора и перчаток в общественных местах можно получить штраф от 4 до 5 тысяч рублей. На улицах средства защиты носить необязательно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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