Сергей Собянин ответил, зачем носить маску и перчатки в Москве

14 Май 2020 2020-05-14T17:27:44+03:00

Относительно перчаток Собянин сказал, что есть разные мнения. Но подчеркнул, что большинство специалистов говорят, что защита рук важна. Фото Дмитрий Астахов ТАСС

Мэр заявил, что эффект будет только в том случае, если все наденут средства защиты

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14 мая глава Москвы Сергей Собянин отвечал на вопросы жителей по телевидению. Жительница задала популярный вопрос: для чего носить маски и перчатки, разве они защищают от коронавируса?

— Лучше защитить себя, чем не защищать. Эта путанница: «Маска помогате или не помогает?». И тот и иной ответ правильные. Очень важно, чтобы все были в маске — тогда происходит двойная защита. Тогда это работает. А когда вы в маске, а потенциально зараженные не в маске — это не работает, — рассказала Собянин в эфире «Россия 24».

Относительно перчаток Собянин сказал, что есть разные мнения. Но подчеркнул, что большинство специалистов говорят, что защита рук важна.

— Все это вместе в какой-то доли даст эффект, защитит вас и окружающих, — добавил градоначальник.

Напомним, с 12 мая в Москве действует «масочный режим». Без респиратора и перчаток в общественных местах можно получить штраф от 4 до 5 тысяч рублей. На улицах средства защиты носить необязательно.

ИСТОЧНИК KP.RU