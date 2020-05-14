За лесными пожарами и паводками будут следить с высоты птичьего полета

14 Май 2020 2020-05-14T17:28:57+03:00

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Отслеживать паводки и очаги пожаров будут с помощью беспилотников-спасателей. Дроны смогут мониторить огромные территории и своевременно передавать сведения о возгораниях.

Специальные отряды беспилотников-спасателей уже разворачивают в Сибири. Мониторить обстановку с воздуха будут «Орлан-10» и «Элерон» и дальнобойные «Форпосты» ВКС России. Последние способны находиться в воздухе 18 часов и преодолевать до 250 км пути.

Принципиальное решение о развертывании группировки беспилотников в Сибири уже принято, сообщили источники «Известий» в военном ведомстве.

— Реагировать на пожары надо не тогда, когда они подходят вплотную к населённым пунктам, а в самом начале возгорания. Такая же своевременность важна при наводнениях. Неплохо было бы выявлять и граждан, которые нарушают меры безопасности — например, разводят костры там, где это запрещено, - комментирует доцент РЭУ им. Плеханова полковник Александр Перенджиев.

Лето - 2019 побило все рекорды по количеству лесных пожаров. Огнем были уничтожены рекордные площади. С июня по август горело более 700 (!) тысяч гектаров тайги, густым дымом затягивало северные города, деревни и поселки. Синоптики прогнозируют, что лето -2020 будет засушливым. под Иркутском уже начались первые лесные пожары.

ИСТОЧНИК KP.RU