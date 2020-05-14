2020-05-14T17:31:01+03:00
Коронавирус Covid-19

Сергей Собянин рассказал, когда откроются парикмахерские и салоны красоты в Москве

Бьюти-индустрия пока не готова принимать клиентов
Андрей АБРАМОВ
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Градоначальник отметил, что в Москве сохраняется опасность быстрого нового распространения инфекции.Градоначальник отметил, что в Москве сохраняется опасность быстрого нового распространения инфекции.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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14 мая глава Москвы выступал по телевидению и отвечал на вопросы горожан. Сергея Собянина спросили, когда в столице откроются парикмахерские и салоны красоты. Ведущие подчеркнули, что привести себя в порядок после долгой самоизоляции мечтают многие москвичи.

— Это самый непростой вопрос. Бытовые услуги населению, в том числе парикмахерские и салоны красоты, самые проблемные с точки зрения распространения вируса. Поэтому Роспотребнадзором изданы специальные требования по переходу к этапам выдачи разрешений такого рода заведениям. Ситуация в городе должна соответствовать целому ряду требований. Москва пока не до конца соответствует этим требованиям, — ответил мэр Собянин в эфире канала «Россия 24».

Градоначальник отметил, что в Москве сохраняется опасность быстрого нового распространения инфекции. Поэтому пока решения об открытии парикмахерских в Москве не принимают.

— Как только появится возможность, мы это сделаем, — добавил Сергей Собянин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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