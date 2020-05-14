14 Май 2020 2020-05-14T17:38:46+03:00

Российский тест на антитела к коронавирусу назвали одним из лучших в мире Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

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Созданный российскими исследователями тест на выявление антител к коронавирусной инфекции признали одним из лучших в мире по результатам последних клинических испытаний. Об этом ТАСС сообщил глава Института молекулярной биологии Александр Макаров.

Специалист сослался на последнее международное глобальное сравнительное исследование эффективности таких систем на определение антител, которое провели ученые из Соединенных Штатов. В нем отечественная разработка заняла «хорошее место, первое-второе поделила».

Александр Макаров отметил, что российские тест показал свою эффективность: он выявляет антител у 99 из 100 пациентов с ранее подтвержденным диагнозом коронавируса, которые прошли успешные курс лечения и полностью выздоровели от болезни. Кроме того, тесты от российских разработчиков не дает ложноположительных результатов.

Напомним, что в мае Росздравнадзор зарегистрировал тест-систему на определение антител к новому вирусу для тех, кому во время болезни не делался анализ на наличие инфекции. Тест разработали при участии НМИЦ гематологии министерства здравоохранения и Института молекулярной биологии.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, испытания российской вакцины от коронавируса на добровольцах в "Векторе" завершатся в июне. В случае, сели вакцина окажется действенной на этом этапе исследования, то можно будет приступить к следующему шагу. В "Векторе" рассчитывают зарегистрировать вакцину уже в сентябре.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/773120" frameborder="0"></iframe> Коронавирус: мифы и реальность.Чем коронавирус дальше, тем больше вокруг него правды и домыслов. Мы постарались разобраться с основными мифами о пандемии Covid-19

ИСТОЧНИК KP.RU