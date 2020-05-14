Минкульт впервые проведет Ночь музеев в TikTok

14 Май 2020 2020-05-14T17:52:03+03:00

Изменить размер текста: A A

Минкульт в этом году не станет отменять ежегодную акцию "Ночь музеев" даже несмотря на коронавирус.

Ходить в музеи и библиотеки пока нельзя, тем более, что ночная акция традиционно собирает большое количество людей, что вероятно стало бы причиной новых заражений.

Поэтому если посетители не идут в музеи, то музеи приходят к россиянам. В формате видеоэкскурсий. Акция впервые состоится TikTok, платформе для создания коротких видеороликов.

У пользователей будет не одна, а целых девять ночей музеев - акция проходит с 14 по 23 мая на официальном аккаунте Культура.РФ.

- Мы запускаем «Ночь музеев – 2020» в TikTok впервые и рады, что коллеги из музеев так активно откликнулись на нашу инициативу. Мы запланировали 20 экскурсий и приглашаем всех пользователей посетить лучшие музеи страны не выходя из дома!, - рассказывал Вадим Ваньков, директор Департамента информационного и цифрового развития Министерства культуры.

В первый день акции можно будет виртуально побывать в Пушкинском музее, где расскажут о знаменитых скульпторах и художниках эпохи Возрождения. В программе также "Ночь музеев" в Государственном историческом музее и Музее Востока. Расписание можно найти на странице акции в TikTok.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ночь музеев в Москве 2020

Ночь музеев — это единственное время в году, когда культурные учреждения столицы работают допоздна, а некоторые — и вовсе до утра. Ночи музеев в Москве в 2020 году будет необычной. Акция состоится 16 мая (это по традиции суббота). Жителям и гостям столицы вновь предлагается посетить столько музеев, галерей, арт-центров и театров, сколько они осилят. Но на этот раз — в режиме онлайн. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU