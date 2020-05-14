Портал поиска работы: Количество вакансий после резкого падения медленно начинает расти

14 Май 2020 2020-05-14T17:55:23+03:00

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Основатель сервиса Суперджоб.ру Алексей Захаров рассказал, как изменился рынок труда в связи с пандемией коронавируса. Вакансий, действительно, стало меньше. Однако в последние две недели ситуация изменилась, и количество предложений начинает постепенно расти.

- Начиная с майских праздников, когда еще вроде даже страна не начала работать, мы увидели, что работодатели готовятся к тому, что нас выпустят из-под домашнего ареста и снова начинают активнее подбирать персонал, - рассказал Захаров в эфире Радио "Комсомольская правда".

Он добавил, что перед этим количество вакансий упало почти на 60%, а это огромное падение.

Что касается зарплат, то, по словам Захарова, во многих компаниях они упали на 30-50%. Те компании, которые продолжают работать в обычном режиме, зарплаты своим сотрудникам пока не снижали.

Что будет в с рынком труда в дальнейшем мы увидим только в конце августа-начале сентября, отметил эксперт.

ИСТОЧНИК KP.RU