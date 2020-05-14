Сёмин пояснил решение «Локомотива» не продлевать с ним контракт

14 Май 2020 2020-05-14T17:50:21+03:00

Главный тренер московского футбольного клуба предложил поинтересоваться его судьбой у руководства

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Главный тренер московского футбольного клуба «Локомотив» Юрий Сёмин оценил решение совета директоров клуба отказаться от продления контракта с ним. Действующий договор истекает 31 мая, после этого клуб не планирует сохранять договоренности.

Все вопросы, касательно дальнейшего сотрудничества, тренер посоветовал адресовать руководству клуба.

- Все вопросы задавайте председателю совета директоров «Локомотива» Анатолию Мещерякову и генеральному директору клуба Василию Кикнадзе. Они лучше ответят, - комментирует Семин RT.

Что касается своей дальнейшей карьеры, то Юрий Семин пока не готов обсуждать дальнейшую судьбу.

- Продолжу ли тренерскую карьеру? Я ещё не уволен. Как только это произойдёт — будем думать, — заявил Сёмин.

Ранее сообщалось, что Юрий Семин уходит со своего поста. Предположительно его пост займет серб Марко Николич. Он возглавит «железнодорожников» с 1 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU