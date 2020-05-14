2020-05-14T18:36:01+03:00
Общество

Стало известно, как будут выбирать москвичей для бесплатного тестирования на антитела к коронавирусу

Исследование проведут во всех округах
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments4
Лаборатории открыты на базе 30 больницЛаборатории открыты на базе 30 больницФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В мэрии Москвы рассказали, кто сможет пройти бесплатное тестирование на антитела к коронавирусу. Этот анализ говорит о возможной защите от новой инфекции, если антитела есть - человек уже переболел. Это не удивительно, учитывая, что больше 40 процентов инфицированных не имеют симптомов.

- Исследование будет проводиться во всех округах, выборка сформирована равномерно в зависимости от возрастной структуры, которая присутствует в каждом округе,- приводит слова заммэра столицы по вопросам социального развития столицы Анастасии Раковой Интерфакс.

Приглашения на тестирование уже получили около 70 тысяч человек - им прислали электронные письма и смс-сообщения. После получения сообщений нужно записаться через интернет на сдачу анализа. Тестирование проводят с помощью анализа крови из вены или пальца. Лаборатории открыли на базе 30 больниц.

- В ближайшее время результаты анализов будут доступны в электронных картах каждого москвича, где будет подробно написано, какие ему даны рекомендации,- уточнила Ракова.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Собянин о числе москвичей с коронавирусом: "130 тысяч - это неправильная цифра"
Глава ВТО Роберту Азеведу уходит в отставку
Оксана Пушкина просит МВД проверить Башарова из-за избиения жен
Названа наиболее подверженная заражению коронавирусом группа крови
Валерий Газзаев: «Уход Семина – доказательство непрофессионализма руководства «Локомотива»
Захарова ответила на критику проамериканских СМИ о дискриминации мигрантов
Стало известно, как будут выбирать москвичей для бесплатного тестирования на антитела к коронавирусу
Ученые показали видео-эксперимент, как коронавирус передается в ресторане
Портал поиска работы: Количество вакансий после резкого падения медленно начинает расти
Минкульт впервые проведет Ночь музеев в TikTok
Глава Роспотребнадзора сообщила, что рост числа заболеваний коронавирусом остановлен
Сёмин пояснил решение «Локомотива» не продлевать с ним контракт
Российский тест на антитела к коронавирусу назвали одним из лучших в мире
Сергей Собянин рассказал, когда откроются парикмахерские и салоны красоты в Москве
За лесными пожарами и паводками будут следить с высоты птичьего полета
Сергей Собянин ответил, зачем носить маску и перчатки в Москве