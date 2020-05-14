Стало известно, как будут выбирать москвичей для бесплатного тестирования на антитела к коронавирусу

14 Май 2020 2020-05-14T18:36:01+03:00

Изменить размер текста: A A

В мэрии Москвы рассказали, кто сможет пройти бесплатное тестирование на антитела к коронавирусу. Этот анализ говорит о возможной защите от новой инфекции, если антитела есть - человек уже переболел. Это не удивительно, учитывая, что больше 40 процентов инфицированных не имеют симптомов.

- Исследование будет проводиться во всех округах, выборка сформирована равномерно в зависимости от возрастной структуры, которая присутствует в каждом округе,- приводит слова заммэра столицы по вопросам социального развития столицы Анастасии Раковой Интерфакс.

Приглашения на тестирование уже получили около 70 тысяч человек - им прислали электронные письма и смс-сообщения. После получения сообщений нужно записаться через интернет на сдачу анализа. Тестирование проводят с помощью анализа крови из вены или пальца. Лаборатории открыли на базе 30 больниц.

- В ближайшее время результаты анализов будут доступны в электронных картах каждого москвича, где будет подробно написано, какие ему даны рекомендации,- уточнила Ракова.

ИСТОЧНИК KP.RU