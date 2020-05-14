Собянин о числе москвичей с коронавирусом: "130 тысяч - это неправильная цифра"
Мэр Москвы считает, что зараженных и переболевших может быть больше
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Мэр Москвы сергей Собянин сообщил, что количество зараженных может быть больше официальных цифр. По данным на 14 мая в Москве около 130 тысяч инфицированных. Но это только выявленные случаи. В действительности зараженных может быть больше, особенно, учитывая, что около половины людей с коронавирусом не имеют симптомов.
- Сколько же реально всего москвичей болеют коронавирусом либо переболели? Когда вы говорите, что в Москве 130 тысяч зараженных, то это неправильная цифра,- сказал он в интервью на канале "Россия 24".
ИСТОЧНИК KP.RU