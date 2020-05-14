2020-05-14T20:37:56+03:00
Общество

Трамп заявил, что США получат вакцину от коронавируса к концу года

Работу над вакциной он назвал "обнадеживающей"
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Дональд Трамп рассчитывает, что ученые США завершат все этапы тестирования вакцины уже в 2020 годуДональд Трамп рассчитывает, что ученые США завершат все этапы тестирования вакцины уже в 2020 годуФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Президент США Дональд Трамп заявил, что вакцину от коронавируса американские ученые могут разработать до конца года. Это значит, что препарат пройдет доклинические и клинические испытания и получит регистрацию, после чего вакцину смогут передать в больницы для массовой прививочной кампании.

- Хорошие цифры поступают из штатов, которые выходят из карантина. Америка возвращается к жизни! Работы над вакциной выглядят обнадеживающе, она до конца года,- написал Дональд Трамп в твиттер.

Американский президент на брифингах высказывает порой противоположные мнения о коронавирусе. Ранее он заявлял, что США смогут победить пандемию и без вакцины, тогда как в ВОЗ уверены - коронавиурс может остаться с нами надолго, он станет одной из смертельных болезней, с которыми человечество не сумело справиться, как ВИЧ или Эбола.

В марте СМИ писали о попытках Трампа заполучить наработки по эксклюзивной вакцине, якобы он предлагал выкупить исследования немецких ученых. Причем в его планах создать препарат в США и только для граждан страны.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Число умерших от коронавируса в мире превысило численность Исландии
Президент ФРГ посоветовал защищаться от коронавирусом маской, а не шапочкой из фольги
Трамп заявил, что США получат вакцину от коронавируса к концу года
"Вирус не проникает через кожу": Доктор Мясников объяснил, зачем на самом деле нужно носить перчатки
Российские вузы не готовы отказываться от приема студентов на основании резульатов ЕГЭ
В Москве отменят штрафы водителям, которые ошиблись в цифрах госномера при оформлении пропуска
Продавцам разрешили не обслуживать на кассе покупателей без масок
Собянин о числе москвичей с коронавирусом: "130 тысяч - это неправильная цифра"
Глава ВТО Роберту Азеведу уходит в отставку
Оксана Пушкина просит МВД проверить Башарова из-за избиения жен
Названа наиболее подверженная заражению коронавирусом группа крови
Валерий Газзаев: «Уход Семина – доказательство непрофессионализма руководства «Локомотива»
Захарова ответила на критику проамериканских СМИ о дискриминации мигрантов
Стало известно, как будут выбирать москвичей для бесплатного тестирования на антитела к коронавирусу
Ученые показали видео-эксперимент, как коронавирус передается в ресторане
Портал поиска работы: Количество вакансий после резкого падения медленно начинает расти
Минкульт впервые проведет Ночь музеев в TikTok
Глава Роспотребнадзора сообщила, что рост числа заболеваний коронавирусом остановлен
Сёмин пояснил решение «Локомотива» не продлевать с ним контракт
Российский тест на антитела к коронавирусу назвали одним из лучших в мире
Сергей Собянин рассказал, когда откроются парикмахерские и салоны красоты в Москве
За лесными пожарами и паводками будут следить с высоты птичьего полета
Сергей Собянин ответил, зачем носить маску и перчатки в Москве