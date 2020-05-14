Трамп заявил, что США получат вакцину от коронавируса к концу года

14 Май 2020 2020-05-14T20:37:56+03:00

Дональд Трамп рассчитывает, что ученые США завершат все этапы тестирования вакцины уже в 2020 году Фото: REUTERS

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Президент США Дональд Трамп заявил, что вакцину от коронавируса американские ученые могут разработать до конца года. Это значит, что препарат пройдет доклинические и клинические испытания и получит регистрацию, после чего вакцину смогут передать в больницы для массовой прививочной кампании.

- Хорошие цифры поступают из штатов, которые выходят из карантина. Америка возвращается к жизни! Работы над вакциной выглядят обнадеживающе, она до конца года,- написал Дональд Трамп в твиттер.

Американский президент на брифингах высказывает порой противоположные мнения о коронавирусе. Ранее он заявлял, что США смогут победить пандемию и без вакцины, тогда как в ВОЗ уверены - коронавиурс может остаться с нами надолго, он станет одной из смертельных болезней, с которыми человечество не сумело справиться, как ВИЧ или Эбола.

В марте СМИ писали о попытках Трампа заполучить наработки по эксклюзивной вакцине, якобы он предлагал выкупить исследования немецких ученых. Причем в его планах создать препарат в США и только для граждан страны.

ИСТОЧНИК KP.RU