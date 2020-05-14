2020-05-14T21:07:59+03:00
Общество

Из-за бесплатной раздачи игры GTA V рухнул сервер интернет-магазина

Желающих получить культовую игру оказалось так много, что сервис не выдержал нагрузки
Юлия САЛЬНИКОВА
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Игра вышла в 2013 годуИгра вышла в 2013 годуФото: Кадр видео
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Бесплатная раздача игры GTA V привела к серьезному сбою в работе электронного магазина Epic Games Store.

Акция стартовала 14 мая - владельцы сайта предложили всем желающим скачать культовую игру, причем совершенно бесплатно. Желающих оставить ее в своей библиотеке оказалось так много, что сервер не выдержал и перестал работать.

- В настоящее время мы наблюдаем большой трафик в магазине Epic Games. Мы знаем, что в это время пользователи могут столкнуться с медленной загрузкой, ошибками 500 или сбоем запуска,- сообщили в твиттер магазина.

В комментариях геймеры просят как можно скорее подчинить сайт, чтобы скачать игру. Бесплатная раздача должна была продлиться до 21 мая. Не известно, будут ли в компании менять условия акции из-за этого ЧП.

Grand Theft Auto V (GTA V) - приключенческая игра-боевик. Игроки попадают в вымышленный город Сан-Андреас. Это пятая часть игры, которая вышла в 2013 году. Играть можно не только на ПК, но и с помощью PlayStation и Xbox.

ИСТОЧНИК KP.RU

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