Шойгу предложил главе Минобороны Франции обменяться визитами боевых кораблей

14 Май 2020 2020-05-14T22:07:47+03:00

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Глава Минобороны Сергей Шойгу пригласил своего французского коллегу, Флоранс Парли, обменяться визитами боевых кораблей.

Телефонный разговор между министрами состоялся 14 мая. В ходе беседы Шойгу пригласил французских военных принять участие в Армейских международных играх, а также в форуме "Армия". По инициативе российского министра начнет работу экспертные группы по вопросам безопасности, страны начнут обмен участниками этих групп в области военного образования.

- Стороны обменялись мнениями по обстановке в Европе, ситуации на Ближнем Востоке и в Северной Африке и сверили часы по реализации договоренностей, достигнутых в ходе встречи "2+2" в российской столице в сентябре 2019 года,- сообщили ТАСС в Минобороны.

Что касается визитов кораблей, то российское военное судно прибудет в порт французской республики, а французскоее - в ответ в один из портов РФ. Сроки визитов не названы, вероятно, это произойдет после окончания пандемии коронавиурса.

Министры также обсудили в борьбе с новым заболеванием, которое стало причиной смерти больше 300 тысяч человек по всему миру.

ИСТОЧНИК KP.RU