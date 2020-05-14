2020-05-14T22:11:47+03:00
Общество

Объем средств Фонда национального благосостояния сократился в апреле на 450 миллиардов рублей

Ликвидная часть составила 7,4% ВВП
Юлия САЛЬНИКОВА
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Деньги ан поддержку граждан и бизнеса в период пандемии идут из ФондаДеньги ан поддержку граждан и бизнеса в период пандемии идут из ФондаФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Минфине сообщили, насколько сократился объем средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) за апрель.

Этот месяц стал первым полным месяцем, когда Россия вошла в пандемию коронавируса с ограничительными мерами и мерами соцподдержки граждан и бизнеса. Режим самоизоляции президент ввел в конце марта. Средства из фонда направили на соцвыплаты семьям с детьми, выплаты врачам, борющимся с коронавирусом, на поддержку бизнеса, пострадавшего от ограничительных мер, в том числе на безвозмездные выплаты компаниям на зарплаты сотрудникам.

- По состоянию на 1 мая 2020 года объем ФНБ составил 12,406 трлн рублей, или 10,9% ВВП, прогнозируемого на 2020 год, что эквивалентно $168 352,2 млн, - сообщает Минфин, данные опубликованы на сайте ведомства.

Ликвидная часть составила 7,4 процентов - это 8,438 трлн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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