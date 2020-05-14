В ВОЗ заявили о возможной второй волне коронавируса, к которой присоединится сезонная эпидемия кори и гриппа

14 Май 2020 2020-05-14T22:16:30+03:00

В организации просят не торопиться с отменой коронавирусных ограничений

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В ВОЗ предупредили о возможной второй волне коронавируса, которая произойдет осенью. К тому времени все больше стран, вероятно, снимут ограничения. Некоторые уже приступили к отмене блокировки - открываются магазины, в Германии готовятся возобновить спортивные сорвевнования, правда пока без зрителей, школьники вновь садятся за парты.

- Странам Европы следует готовиться ко второй волне коронавируса COVID-19 и проявлять осторожность при отмене ограничительных мер, введенных из-за пандемии, - заявил директор Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге.

ИСТОЧНИК KP.RU