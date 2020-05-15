Число заболевших коронавирусом в Москве на 15 мая 2020 года составило 130 716

15 Май 2020 2020-05-14T22:20:01+03:00

За прошедшие сутки в столице вылечились еще 1821 человек Фото: Иван МАКЕЕВ

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В столице за последние сутки коронавирус выявили еще у 4712 человек. Почти половина новых случаев – люди младше 45 лет. Всего же в столице, по данным на 15 мая, зафиксировано 130 716 случаев COVID 2019.

- Среди новых заболевших: 42,3% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 35,7% – от 46 до 65 лет, 9% - от 66 до 79 лет, 7% - дети до 18 лет, 6% – старше 80 лет. Все, кто контактировал с заболевшими людьми, уже находятся под медицинским наблюдением, - рассказали в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

За прошедшие сутки в столице вылечились еще 1821 человек.

- Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 23 327, - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Напомним, режим самоизоляции москвичи и жители города должны соблюдать до 31 мая. Но уже с 15 мая горожан позовут в 30 поликлиник для тестирования крови (бесплатно). Для этого Москва закупила дополнительное оборудование для ИФА (ИХЛА)-тестирования, которое позволяет значительно увеличить объемы тестирования на наличие иммунитета к коронавирусу. Первые сообщения-приглашения москвичам уже разослали.

ИСТОЧНИК KP.RU