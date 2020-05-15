Число заболевших коронавирусом в Московской области на 15 мая 2020 года составило 24 580 человека

15 Май 2020 2020-05-14T22:24:12+03:00

Всего на данный момент в Московской области скончалось 240 человек, выздоровели и выписались - 1987 человек Фото: Иван МАКЕЕВ

Оперативный штаб сообщает число заболевших коронавирусом в Московской области на 15 мая 2020 года

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В Московской области за последние сутки выявили 918 случаев заболевания коронавирусом, а это меньше, чем день назад – тогда выявили 962 человека. Всего, по данным на утро 15 мая, в Подмосковье зафиксировано 24 580 случая заболевания COVID 2019.

Больше всего новых заболевших коронавирусом в следующих городских округах: Дмитров 455 (+37), Красногорск 1231 (+58), Ленинский 814 (+55), Орехово-Зуево 495 (+31), Подольск 1232 (+62), Пушкино 645 (+44), Реутов 391 (+33), Сергиев Посад 648 (+64), Химки 736 (+34).

Кстати, за все время в Подмосковье было выявлено 3018 случаев заболевания у тех, кто не зарегистрирован в Московской области. На лечение поступили более тысячи человек из Москвы.

- Всего на данный момент в Московской области скончалось 240 человек, выздоровели и выписались - 1987 человек, - рассказали в оперативном штабе по коронавирусу по Московской области.

Напомним, что с 12 мая единыи период нерабочих днеи в России завершился. Однако в Московской области ограничения для работы предприятий экономики, автомобильных техцентров и других будут действовать до 18 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU