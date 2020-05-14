Новый премьер-министр Ирака пригласил Путина посетить Багдад

14 Май 2020 2020-05-14T22:27:57+03:00

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Новый премьер-министр Ирака Мустафа аль-Каземи встретился с российским послом Максимом Максимовым. Это первая встреча после назначения иракского премьерак- он назначен на эту должность 7 мая в результате голосования членов парламента.

Максимов от лица российского президента Владимира Путина и главы кабмина Михаила Мишустина поздравил Мустафу аль-Каземи с назначением на должность и передал приглашение посетить Москву. Иракский чиновник ответил согласием.

- Ирак ценит крепкие отношения с РФ и надеется на их укрепление в политической, экономической, культурной сферах и в области безопасности, и пригласил президента РФ посетить Багдад, - сообщила пресс-служба премьер-министра Ирака в комментарии РИА Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU