2020-05-14T22:27:57+03:00
В мире

Новый премьер-министр Ирака пригласил Путина посетить Багдад

Мустафа аль-Каземи одобрен на должность премьера 7 мая
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Новый премьер-министр Ирака Мустафа аль-Каземи встретился с российским послом Максимом Максимовым. Это первая встреча после назначения иракского премьерак- он назначен на эту должность 7 мая в результате голосования членов парламента.

Максимов от лица российского президента Владимира Путина и главы кабмина Михаила Мишустина поздравил Мустафу аль-Каземи с назначением на должность и передал приглашение посетить Москву. Иракский чиновник ответил согласием.

- Ирак ценит крепкие отношения с РФ и надеется на их укрепление в политической, экономической, культурной сферах и в области безопасности, и пригласил президента РФ посетить Багдад, - сообщила пресс-служба премьер-министра Ирака в комментарии РИА Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В НАТО оценили влияние коронавируса на операции альянса
Трамп пообещал сделать заявление в отношении ВОЗ
Новый премьер-министр Ирака пригласил Путина посетить Багдад
Третий блок Южно-Украинской АЭС отключили из-за аварийного ремонта
В ВОЗ заявили о возможной второй волне коронавируса, к которой присоединится сезонная эпидемия кори и гриппа
В редакцию Financial Times передали письмо с требованием опровергунть публикацию о смертности в России от коронавируса
Объем средств Фонда национального благосостояния сократился в апреле на 450 миллиардов рублей
Шойгу предложил главе Минобороны Франции обменяться визитами боевых кораблей
Стало известно, когда в Москве перейдут ко второму этапу снятия блокировки по коронавирусу
«Не хочу разговаривать, можем разорвать отношения»: Трамп завил, что разочарован в Китае
Из-за бесплатной раздачи игры GTA V рухнул сервер интернет-магазина
Число умерших от коронавируса в мире превысило численность Исландии
Президент ФРГ посоветовал защищаться от коронавирусом маской, а не шапочкой из фольги
Трамп заявил, что США получат вакцину от коронавируса к концу года