2020-05-14T22:38:05+03:00
В мире

Трамп пообещал сделать заявление в отношении ВОЗ

Президент США ранее критиковал ВОЗ из-за ситуации с коронавирусом в Китае, а после отказался финансировать организацию
Юлия САЛЬНИКОВА
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Президент США Дональд Трамп собирается выступить с официальным заявлением в отношении ВОЗ. Речь пойдет о ситуации с коронавирусом.

- Мы сделаем заявление относительно ВОЗ в скором времени, возможно, на следующей неделе,- сказал Трамп 14 мая.

Он не стал раскрывать подробности, но, вероятно, в Вашингтоне вновь продолжат обвинять ВОЗ в содействии Китаю - по версии американских властей в КНР намеренно скрывали данные по числу зараженных коронавирусом. Это, опять же по мнению представителей Белого дома, дало китайцам время, чтобы нарастить запасы лекарства и медицинских аппаратов.

Трамп в апреле заявил, что США больше не будут финансировать ВОЗ, он отменил взносы в фонд организации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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