Трамп пообещал сделать заявление в отношении ВОЗ
Президент США Дональд Трамп собирается выступить с официальным заявлением в отношении ВОЗ. Речь пойдет о ситуации с коронавирусом.
- Мы сделаем заявление относительно ВОЗ в скором времени, возможно, на следующей неделе,- сказал Трамп 14 мая.
Он не стал раскрывать подробности, но, вероятно, в Вашингтоне вновь продолжат обвинять ВОЗ в содействии Китаю - по версии американских властей в КНР намеренно скрывали данные по числу зараженных коронавирусом. Это, опять же по мнению представителей Белого дома, дало китайцам время, чтобы нарастить запасы лекарства и медицинских аппаратов.
Трамп в апреле заявил, что США больше не будут финансировать ВОЗ, он отменил взносы в фонд организации.
ИСТОЧНИК KP.RU