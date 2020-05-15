2020-05-15T00:10:02+03:00
Коронавирус Covid-19

Число умерших из-за коронавируса в Москве на 15 мая 2020 года увеличилось до 1 358 человек

Мы собрали последние новости о числе умерших из-за коронавируса в Москве на 15 мая 2020 года
Юлия КЕКОВА
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Новости о коронавирусеНовости о коронавирусеФото: REUTERS
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Число умерших из-за коронавируса в Москве на 15 мая 2020 года увеличилось до 1 358 человек. В столице за сутки количество летальных случаев увеличилось на 68. Некоторые из них скончавшихся пациентов имели сопутствующие заболевания.

Всего в России общее число умерших согласно данным портала стопкоронавирус.рф с начала пандемии достигает 2 305 человек.

Оперативный штаб по борьбе с распространением covid-19 информирует граждан и напоминает о необходимости соблюдать режим самоизоляции, продленный столице властями до 31 мая. Также на территории Москвы для передвижения гражданам необходимо иметь специальный цифровой пропуск.

Ранее сайт kp.ru писал, что китайские ученые выяснили группу крови людей, которые наиболее подвержены коронавирусной инфекции нового типа. Сообщается, что 30% из тех 3 000 пациентов, кто был исследован имели 2 группу крови.

ИСТОЧНИК KP.RU

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