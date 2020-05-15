2020-05-14T22:41:25+03:00
Коронавирус Covid-19

Число выздоровевших от коронавируса в Москве на 15 мая 2020 года увеличилось до 23 327 человек

Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса Москве на 15 мая 2020 года
Юлия КЕКОВА
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Новости о коронавирусеНовости о коронавирусеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Число выздоровевших от коронавируса в Москве на 15 мая 2020 года увеличилось до 23 327 человек. За сутки из столичных медучреждений врачами были выписаны более 1,8 тысячи человек. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с covid-19.

Всего в России с начала активного распространения заболевания больницы покинули 53 530 пациентов. Однако специалисты предупреждают о важности соблюдения мер самоизоляции, продленной в Москве до 31 мая и необходимости использования средств индивидуальной защиты - масок и перчаток.

Ранее сайт kp.ru писал, что стало известно, когда в Москве перейдут ко второму этапу снятия блокировки по коронавирусу. Первым шагом к отмене ограничений стало возобновление работы строек и предприятий. Но режим самоизоляции для граждан продлен, к работе не могут вернуться торговые центры, салоны красоты, фитнес-клубы и другие организации сферы услуг. По словам мэра столицы Сергея Собянина, рассмотрение снятия блокировки возможно будет рассмотрено через 1-2 недели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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