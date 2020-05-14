2020-05-14T23:26:16+03:00
В мире

В НАТО оценили влияние коронавируса на операции альянса

Из-за пандемии пришлось усилить меры безопасности военных
Юлия САЛЬНИКОВА
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Миссия НАТО в Афганистане адаптируется к новым задачам, сказал ПИЧМиссия НАТО в Афганистане адаптируется к новым задачам, сказал ПИЧФото: REUTERS
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Председатель Военного комитета НАТО Стюарт Пич рассказал о влиянии коронавируса на операции альянса. Болезнь распространилась на многие страны, в том числе и те, где присутствуют военные НАТО. От заражения никто не застрахован, среди людей в форме по всему миру есть случаи инфицирования и даже смерти.

Но несмотря на это, в альянсе не собираются отказываться от операций в различных точках мира.

- Мы делаем все, чтобы обеспечить здоровье и безопасность военных, но наши миссии и операции продолжаются, наша обороноспособность поддерживается, - сказал Пич, его слова приводят РИА Новости.

Военные НАТО продолжат совершать воздушные патрули, военно-морские операции, в том числе в Афганистане и Косово, миссии в этих точках Пич назвал важной работой альянса, причем продолжится миссия "до достижения мира".

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО уйдет из Афганистана вместе с войсками США.

ИСТОЧНИК KP.RU

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