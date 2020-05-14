На должность посла США на Украине Трамп внес кандидатуру Кита Дейтона

14 Май 2020 2020-05-14T23:27:48+03:00

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Американский президент США Дональд Трамп внес на рассмотрение Сената страны кандидатуру Кита Дейтона на должность посла на Украине. Об этом журналистам сообщили в Белом Доме.

Дейтону 71 год, в прошлом он генерал-лейтенант американской армии в отставке. Также он лично и достаточно давно знаком с Михаилом Саакашвили.

- Кандидатура отправлена в Сенат: Кит Дейтон выдвигается на должность чрезвычайного и полномочного посла на Украине, - сообщается в тексте пресс-службы администрации.

Напомним, о своем намерении выдвинуть Дейтона на эту должность Трамп заявил еще в начале мая. Ранее сайт kp.ru писал, что 5 мая американский лидер выдвинул Джули Фишер на пост посла США в Белоруссии. Отмечается, что такое решение глава государства принял впервые с 2008 года.

Известно, что Фишер на данный момент занимает должность помощницы заместителя госсекретаря по Западной Европе и Евросоюзу. Она - опытный дипломат, построившая карьеру на работе со странами бывшего СССР.

ИСТОЧНИК KP.RU