На должность посла США на Украине Трамп внес кандидатуру Кита Дейтона
Американский президент США Дональд Трамп внес на рассмотрение Сената страны кандидатуру Кита Дейтона на должность посла на Украине. Об этом журналистам сообщили в Белом Доме.
Дейтону 71 год, в прошлом он генерал-лейтенант американской армии в отставке. Также он лично и достаточно давно знаком с Михаилом Саакашвили.
- Кандидатура отправлена в Сенат: Кит Дейтон выдвигается на должность чрезвычайного и полномочного посла на Украине, - сообщается в тексте пресс-службы администрации.
Напомним, о своем намерении выдвинуть Дейтона на эту должность Трамп заявил еще в начале мая. Ранее сайт kp.ru писал, что 5 мая американский лидер выдвинул Джули Фишер на пост посла США в Белоруссии. Отмечается, что такое решение глава государства принял впервые с 2008 года.
Известно, что Фишер на данный момент занимает должность помощницы заместителя госсекретаря по Западной Европе и Евросоюзу. Она - опытный дипломат, построившая карьеру на работе со странами бывшего СССР.
ИСТОЧНИК KP.RU