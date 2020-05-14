2020-05-14T23:23:30+03:00
Коронавирус Covid-19

В Самарской области выплаты врачам, работающим с COVID-19, провели раньше срока

Средства на счет сотрудникам медицинских организаций поступили уже 13 мая
Антонина ЗАМЫЦКАЯ
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Средства на счет сотрудникам медицинских организаций поступили уже 13 маяСредства на счет сотрудникам медицинских организаций поступили уже 13 маяФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Самарские медики, работающие с пациентами с коронавирусом, уже получили "президентские" выплаты. Они пришли им на счет еще раньше срока, который обозначил Владимир Путин. Уже 13 мая деньги получили те, кого в списках указали главврачи. Об этом сообщили на заседании оперативного штаба региона.

- Каждый день здесь имеет значение. Вы прекрасно понимаете, в каком напряжении люди работают, - прокомментировал это губернатор Дмитрий Азаров и поручил еще раз проверить списки, расширить их, если это необходимо и проконтролировать пофамильно, чтобы помощь дошла до всех.

Напомним, что выплаты получают врачи, медсестры, сотрудники лабораторий и скорой помощи, которые работают непосредственно с коронавирусными больными.

- Важно, чтобы никто не остался вне зоны этих выплат из тех людей, которые находились на передовой борьбы с коронавирусной инфекцией, - подчеркнул Дмитрий Азаров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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