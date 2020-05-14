Сбросившая за год более 45 килограммов девушка раскрыла секреты похудения

14 Май 2020 2020-05-14T23:14:09+03:00

Изменить размер текста: A A

Жительница Техаса Кристен Чемберлен всего за один год самостоятельно сбросила 46 килограммов.

Первоначально девушка весила 118 килограммов, но в определенный момент жизни она решила взяться за себя и начала с обычных пеших прогулок по улице на свежем воздухе.

С января Кристен начала постепенно заниматься бегом. Из-за большого веса и своих крупных объемов у нее была стеснительность, заниматься пришлось на дорожке за домом, чтобы избежать любопытных и осуждающих взглядов прохожих. Об этом она рассказала в интервью порталу Runnersworld.

Спустя пару месяцев Чемберлен в добавок к физическим упражнениям стала следить за своим питанием, после чего бегать ей стало значительно легче. В марте она впервые в жизни пробежала пять километров. В мае девушка с лишним весом скину уже 23 килограмма. К декабрю спортсменка похудела еще примерно на столько же.

Всем, желающим похудеть, девушка посоветовала не сдаваться и не корить себя за неудачи, а лишь более упорно бороться с трудностями.

ИСТОЧНИК KP.RU