Трамп лишился двух близких друзей из-за коронавируса

14 Май 2020 2020-05-14T23:48:37+03:00

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Американски президент Дональд Трамп заявил, что пятеро человек, которых он лично знал, двое из них были его близкими друзьями, скончались после заражения коронавирусом нового типа.

- Я потерял пятерых знакомых, двое из которых были моими очень хорошими друзьями, - заявил Трамп.

По словам президента США, в случае заболевания простудой или гриппом люди уже спустя несколько дней лечения чувствуют себя значительно лучше. Однако в случае заражения инфекцией covid-19 состояние его друзей через такое же количество дней только ухудшилось.

- Вы звоните спустя два дня, чтобы узнать об их самочувствии, а трубку берет врач и говорит "Сэр, они в коме". А после вы узнаете, что они скончались. Это ужасно и печально, - сказал Трамп, пишет "Интерфакс".

Напомним, ранее сайт kp.ru писал, что в Соединенных Штатах по последним данным более 1 миллиона 449 тысяч случаев заражения коронавирусом среди населения. Жертвами заболевания с напала эпидемии в стране стали более 86 тысяч пациентов.

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ИСТОЧНИК KP.RU