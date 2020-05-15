2020-05-14T23:53:29+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Москве, последние новости на 15 мая 2020: Москвичей начали бесплатно тестировать на антитела от коронавируса

Сайт kp.ru собрал самые последние новости о COVID-2019 в Москве на 15 мая 2020
Семен ЕЛЕНИН
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С 15 мая москвичей начнут бесплатно и массово тестировать на антителаС 15 мая москвичей начнут бесплатно и массово тестировать на антителаФото: Иван МАКЕЕВ
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За минувшие сутки в Москве подтвердили коронавирус у 4712 человек. Общее число заболевших за все время превысило 130,7 тысяч.

Несколько важных заявлений сделал мэр Москвы. Сергей Собянин напомнил, что в Москве развернули большую программу тестирования на коронавирус. Анализы исследуют федеральные, городские и частные лаборатории, помимо этого развернуты лабораторные КТ-центры (ковид выявляют через снимки легких).

«Но этих методов недостаточно. Потому что они не позволяют понять, сколько людей уже переболели, в т.ч. бессимптомно. У скольких людей выработался иммунитет к коронавирусу. Новым методом получения этой информации станет исследование популяционного иммунитета - тестирование (скрининг) жителей Москвы на наличие антител к новой коронавирусной инфекции».

По словам Собянин, с 15 мая москвичей начнут бесплатно и массово тестировать на антитела. Забором крови будут заниматься 30 поликлиник по всей Москве - москвичам будут рассылать персональные приглашения.

«Отбор жителей будет осуществляться случайным образом в соответствии с возрастной структурой населения Москвы и с учетом округа проживания, а приглашения - рассылаться на электронную почту или с помощью sms», - заявил мэр.

Кроме того, Сергей Собянин рассказал в интервью телеканалу «Россия 1», что дальнейшие решения о снятии ограничений из-за коронавируса будут не раньше конца мая.

«Нам нужно неделю-другую пожить в нынешнем режиме, посмотреть, что будет происходить, как майские праздники нам аукнутся. В первую очередь, наверное, на следующей неделе мы попытаемся открыть МФЦ».

ИСТОЧНИК KP.RU

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