2020-05-15T00:02:18+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Московской области, последние новости на 15 мая 2020: Когда планируют вернуть к работе промышленные предприятия

Сайт kp.ru собрал самые последние новости о COVID-2019 в Московской области на 15 мая 2020
Семен ЕЛЕНИН
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Всего с начала эпидемии в регионе COVID-2019 заболели уже более 24,5 тысяч жителейВсего с начала эпидемии в регионе COVID-2019 заболели уже более 24,5 тысяч жителейФото: Иван МАКЕЕВ
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В Московской области за сутки коронавирус выявили еще у 918 человек. Всего с начала эпидемии в регионе COVID-2019 заболели уже более 24,5 тысяч жителей. 240 пациентов скончались.

В списке городских округов с наибольшим числом заболевших - Одинцово (вирус подтвердили у 1368 человек), Королев (1283), Подольск (1232), Красногорск (1231) и Люберцы (1113). При этом неожиданно большой прирост по числу новых инфицированных (самый большой по Подмосковью за последние сутки) зафиксировали в Реутове - списки больных COVID-2019 пополнили сразу 123 человека. То есть за сутки, в одном отдельном взятом городе число заболевших увеличилось на треть!

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв посетил один из заводов в Мытищах, проверив, как на производстве соблюдают правила санитарной безопасности. На заводе «Таркет», где производят ламинат, работают 220 человек, однако во время «карантина» выходят лишь 15 человек, поддерживающие те участки, которые нельзя останавливать. Однако уже с 18 мая, как планируется, в области могут утвердить некоторые послабления режима - в том числе разрешить возобновить работы различные промышленные предприятия.

«Открытие предприятий с 18 мая зависит от коэффициента распространения вируса, - заявил Воробьёв. - Он должен быть меньше единицы (то есть один заболевший, до того, как его изолируют, в среднем не должен заражать не более одного человека, - Авт.), сейчас этот показатель - 1,01. Дальнейшее снижение позволит нам возобновить работу на производствах. Мы хотим сделать так, чтобы экономика, стройки, перерабатывающие предприятия заработали как можно скорее».

ИСТОЧНИК KP.RU

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