2020-05-15T00:47:48+03:00
В мире

Названа дата открытия границ Исландии для туристов

Стала известна точная дата открытия границ государства
Юлия КЕКОВА
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Названа дата открытия Исландии для туристовНазвана дата открытия Исландии для туристовФото: Иван ВИСЛОВ
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Власти вошедшей в десятку самых безопасных стран в мире заявили о предварительной возможности открытия границ для туристов с 15 июня. Об этом сообщил журнал The Reykjavik Grapevine со ссылкой на заявление премьер-министра государства Катрин Якобсдоуттир.

На данный момент попасть в страну можно только из Лондона, Стокгольма и Бостона. С 15 мая посещать Исландию станет возможным для граждан Фарерских островов и Гренландии.

С этой же даты для всех иностранных туристов будет отменен двухнедельный карантин в Исландии, но по прибытии каждому будет необходимо сдать тест на наличие коронавируса в организме. Результаты анализов планируют сообщать в тот же день. Такое правило необходимо, чтобы не допустить ввоза инфекции в страну.

Глава исландского правительства считает, что основной проблемой для путешественников является способ передвижения, поскольку многие перевозчики приостановили международные рейсы, а возобновлять их готовы не раньше июля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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