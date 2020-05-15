Ученые назвали погоду, которую больше всего любит коронавирус

15 Май 2020 2020-05-15T00:40:43+03:00

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Влияние погоды на коронавирус с самого начала пандемии изучают эпидемиологи, медики и метеорологи ведущих университетов мира: Массачусетского технологического института, Гарварда, Университета Мэриленда в США, Университета Карлоса III в Мадриде, Научно-технологического университета имени Короля Абдалла в Саудовской Аравии...

И вот их главные выводы о погоде, которую больше всего любит коронавирус. Если в двух словах – прохладную и сухую.

А если подробнее:

- В разгар эпидемии погода в китайском Ухане, итальянском Бергамо, испанском Мадриде, американским Нью-Йорке была очень похожей: +5...+11 градусов, относительная влажность воздуха от 47 до 79%. На это обратили внимание ученые и из Университета Мэриленда. Географически главные эпицентры пандемии расположены в умеренных широтах, между 30 и 50 градусами северной широты. Ухань - 30 градус с.ш., Бергамо 45 градус с.ш., Мадрид и Нью-Йорк 40 градус с.ш. Впрочем, в тропиках люди тоже болеют. Как и в Арктике.

- В температурный коридор от +3 до +17 градусов уложились 90% всех случаев Covid-19, подсчитали Касим Бухари и Юсуф Джамил из Массачусетского технологического института. Правда, в их исследовании учтены лишь данные с января до 22 марта, но и тогда уже пандемия успела охватить весь мир. Они тоже обратили внимание, что в главных эпицентрах эпидемии – Ухань в январе-феврале, север Италии в феврале-марте, Нью-Йорк в начале апреля – погода была почти одинаковая, от +3 до +10 градусов.

- Холодные (по испанским меркам) и расположенные далеко от моря (опять же по испанским меркам) регионы больше всего пострадали от эпидемии коронавируса в Испании. Ученые из Университета Карлоса III вместе с метеорологами Государственного метеорологического агентства (Aemet) сравнивали погоду в течение двух недель в конце апреля – начале марта и число заболеваний на каждые 100 тысяч населения во всех 17 автономных сообществах страны. Так вот. Самая большая плотность Covid-19 наблюдалась в регионах, где стояла прохладная погода: Риохе, Наварре, Кастилии-Леоне и Мадриде. Меньше заражались жители южных курортных краев: Канарских и Балеарских островов, Андалусии и Мурсии. А также самого севера Испании, где хоть и прохладно, но очень влажно: Астурии и Кантабри, расположенных на берегу Бискайского залива.

- Умеренное тепло и сухой воздух – самая “вирусная” погода, - подтвердждает идеи зарубежных ученых Татьяна Позднякова, главный специалист Московского метеобюро.

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ИСТОЧНИК KP.RU