Эксперты заявили, что ВМС Украины направило корабли в Керченский пролив по устному указу Порошенко

15 Май 2020 2020-05-15T01:16:00+03:00

Инцидент в ноябре 2018 года произошел по вине украинской стороны, считают специалисты

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Эксперты пришли к выводу, что ВМС Украины направило свои корабли в Керченский пролив по устному указу Порошенко. На тот момент он был действующим президентом.

По данным Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз при Минюсте Украины, корабли были направлены командиром Морского командования и главой ВМС "без получения директивы, приказа, боевого распоряжения от высшего штаба"

Инцидент в Керченском проливе в ноябре 2018 года произошел по вине украинской стороны из-за нарушения ряда нормативов и порядка исполнения документов боевого управления. К такому выводу исследователи пришли недавно, пишет издание "Страна".

Согласно выводам института, также был нарушен порядок исполнения документов боевого управления.

В отчете отмечается, что устное указание верховного главнокомандующего Вооруженными силами, президента Украины Петра Порошенко на совещании Совета безопасности и обороны о необходимости отправить по морю корабли было воспринято военным руководством как приказ, из-за чего и привело к весьма тяжелым последствиям.

ИСТОЧНИК KP.RU