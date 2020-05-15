Врач рассказала, что покажет тест на антитела к коронавирусу

15 Май 2020 2020-05-15T02:27:29+03:00

Определить болел человек или сейчас находится в острой фазе можно по белкам

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Доктор медицинских наук, замдиректора Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора Евгения Селькова рассказала, что покажет тест на иммуноферментный анализ или особый тест на антитела к коронавирусу.

По мнению врача, подобный метод диагностики основан на реакции антител.

- Попадая в организм, вирус начинает вырабатывать специальные белки - антигены. Иммунная система реагирует на чужаков и выпускает белки-антитела (иммуноглобулины). Именно их присутствие в крови и позволяет узнать, был ли у человека контакт с вирусом, - пояснила эксперт в беседе с "360".

Определить переболел человек или сейчас находится в острой фазе также можно по белкам. Если врачи выявляют иммуноглобулин G класса - это значит человек не так давно перенес инфекцию и теперь и у него начал формироваться иммунитет. Если же тест показывает иммуноглобулин М класса - это острая фаза.

Отмечается, что такой тест очень важен для людей, которые являются бессимптомными носителями вируса - их самочувствие в норме, но они, сами того не зная, могут заражать других людей.

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ИСТОЧНИК KP.RU