В России повторят авиационную часть празднования Дня Победы

15 Май 2020 2020-05-15T02:56:43+03:00

Самолеты и вертолеты пролетят не только над Москвой, но и над другими городами страны

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В России авиационная часть празднования Дня Победы состоится во второй раз. Отмечается, что самолеты и вертолеты пролетят не только над Москвой, но и над другими городами страны.

Однако повтор, вовсе не значит копию полетов на 9 мая 2020 года. Россияне увидят воздушную часть парады Победы повторно. Точная дата проведения торжественного мероприятия пока не определена.

Согласно информации источников "Известий" в Минобороне, на данный момент активно обсуждается список городов-участников. Есть вероятность, что в этот раз их будет меньше, чем 9 мая. Также пересмотрят состав участников и схемы пролета авиации.

Напомним, что из-за пандемии коронавируса празднование Дня Победы в России состоялось, но довольно скромно. Все торжественные мероприятия в стране было принято перенести на время, когда ситуация стабилизируется.

ИСТОЧНИК KP.RU