У YouTube произошел сбой в работе

15 Май 2020 2020-05-15T03:22:35+03:00

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В работе онлайн-видеохостинга YouTube ночью 15 мая произошел сбой. В России в основном неполадки могли заметить жители Москвы и Санкт-Петербурга.

Пользователи сервиса продолжают сообщать о сбое в работе сайта, следует из данных портала Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Больше всего на сбои в работе жалуются пользователи США, Великобритании, Германии и Японии. наибольшая часть, 61%, жалоб касаются проблем с просмотром видео, еще 37% пользователей сообщают о неполадках в работе сайта, а 1% не могут войти в свою учетную запись.

К слову о социальных сетях и интернет-сервисах, на Украине президент Владимир Зеленский продлил на три года запрет на предоставление доступа к российским социальным сетям. теперь недоступны для пользователей Интернета оказались сервисы "Mail.ru", социальные сети "ВКонтакте" и "Одноклассники".

ИСТОЧНИК KP.RU