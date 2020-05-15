2020-05-15T03:40:32+03:00
Наука

Россия создаст новую программу по изучению Венеры

Есть идея сделать не отдельный проект, а программу, включающую в себя несколько миссий
Юлия КЕКОВА
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Венера. Фото: твиттерВенера. Фото: твиттер
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Россия намерена разработать новую программу по изучению Венеры. Планируется, что она будет включать в себя отправку минимум трех научных аппаратов.

Сообщается, что все основные этапы представят в 2021 году.

- Есть идея сделать не отдельный проект, а специальную программу, которая позволит включить в себя несколько миссий, - рассказал научный руководитель ИКИ Лев Зеленый Зеленый в беседе с ТАСС.

- Я думаю, что об основных чертах программы уже в будущем году мы сможем говорить публично, -отметил ученый.

По словам эксперта, первой экспедицией в рамках программы будет "Венера-Д", пуск которой намечен на конец 2020-х годов. Спустя еще два-три года можно будет перейти к запуску второй "Венеры", а затем и к третьей - к середине 30-х годов.

Зеленый уточнил, что миссии будут включать посадочные аппараты и различные средства для исследования атмосферы планеты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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