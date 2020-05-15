Россия создаст новую программу по изучению Венеры
Россия намерена разработать новую программу по изучению Венеры. Планируется, что она будет включать в себя отправку минимум трех научных аппаратов.
Сообщается, что все основные этапы представят в 2021 году.
- Есть идея сделать не отдельный проект, а специальную программу, которая позволит включить в себя несколько миссий, - рассказал научный руководитель ИКИ Лев Зеленый Зеленый в беседе с ТАСС.
- Я думаю, что об основных чертах программы уже в будущем году мы сможем говорить публично, -отметил ученый.
По словам эксперта, первой экспедицией в рамках программы будет "Венера-Д", пуск которой намечен на конец 2020-х годов. Спустя еще два-три года можно будет перейти к запуску второй "Венеры", а затем и к третьей - к середине 30-х годов.
Зеленый уточнил, что миссии будут включать посадочные аппараты и различные средства для исследования атмосферы планеты.
ИСТОЧНИК KP.RU