2020-05-15T04:23:04+03:00
Общество

МЧС выявило более 150 небезопасных домов престарелых

В каждом из них есть нарушения требований пожарной безопасности
Юлия КЕКОВА
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МЧС выявило более 150 небезопасных домов престарелыхМЧС выявило более 150 небезопасных домов престарелыхФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В МЧС выявили более 150 домов престарелых с текущего года провели около 1 тысячи проверок противопожарного состояния в домах-интернатах для престарелых и инвалидов.

В 165 объектах были выявлены нарушения, таким образом помещения и здания назвать безопасными никак нельзя.

- В 2020 году проведено порядка 1 тысячи проверок противопожарного состояния домов-интернатов для престарелых и инвалидов, геронтологических и геронтопсихиатрических центров, специальных домов для одиноких престарелых, комплексных центров с наличием отделений временного или постоянного проживания, - рассказали в пресс-службе в ответ на запрос ТАСС.

Уточняется, что наиболее распространенными нарушениями являются загороженные пути эвакуации, отсутствие или неисправность некоторых систем противопожарной защиты.

Напомним, причиной крупного пожара в хосписе в Красногорске, в результате которого погибли 11 человек, могла стать неисправная проводка. Также выяснилось, что организатор смертельного бизнеса не имел соответствующих документов на осуществление деятельности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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