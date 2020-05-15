МЧС выявило более 150 небезопасных домов престарелых

15 Май 2020 2020-05-15T04:23:04+03:00

В каждом из них есть нарушения требований пожарной безопасности

Изменить размер текста: A A

В МЧС выявили более 150 домов престарелых с текущего года провели около 1 тысячи проверок противопожарного состояния в домах-интернатах для престарелых и инвалидов.

В 165 объектах были выявлены нарушения, таким образом помещения и здания назвать безопасными никак нельзя.

- В 2020 году проведено порядка 1 тысячи проверок противопожарного состояния домов-интернатов для престарелых и инвалидов, геронтологических и геронтопсихиатрических центров, специальных домов для одиноких престарелых, комплексных центров с наличием отделений временного или постоянного проживания, - рассказали в пресс-службе в ответ на запрос ТАСС.

Уточняется, что наиболее распространенными нарушениями являются загороженные пути эвакуации, отсутствие или неисправность некоторых систем противопожарной защиты.

Напомним, причиной крупного пожара в хосписе в Красногорске, в результате которого погибли 11 человек, могла стать неисправная проводка. Также выяснилось, что организатор смертельного бизнеса не имел соответствующих документов на осуществление деятельности.

ИСТОЧНИК KP.RU