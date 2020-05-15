ВОЗ: число заболевших коронавирусом в мире превысило 4,25 миллиона

15 Май 2020 2020-05-15T04:59:21+03:00

За сутки болезнь подтвердилась у 77 965 человек

Изменить размер текста: A A

Число заразившихся коронавирусом нового типа в мире с начала эпидемии составляет 4 248 389 человек.

По данным Всемирной организации здравоохранения на 14 мая, за минувшие сутки диагноз covid-19 врачи подтвердили у 77 965 человек. Тем временем, жертвами заболевания за последние 24 часа стали 6 647 пациентов, более 294 тысяч - с начала пандемии на планете.

Наибольшее число инфицированных вирусом приходится на регионы Северной и Южной Америки - 1 819 553 заразившихся. Всего же в Европе медики насчитывают 1 801 668 заболевших и 163 413 умерших. Вакцины от этого вируса на данный момент нет.

Напомним, в России наблюдается наиболее спокойная обстановка. Врачи хорошо справляются с поставленными задачами и борются за жизнь каждого пациента.

Ранее сайт kp.ru писал, что количество инфицированных в РФ превышает 252 тысячи человек, вылечились более 53 тысяч пациентов, скончались - 2 305 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU