ВОЗ: число заболевших коронавирусом в мире превысило 4,25 миллиона
Число заразившихся коронавирусом нового типа в мире с начала эпидемии составляет 4 248 389 человек.
По данным Всемирной организации здравоохранения на 14 мая, за минувшие сутки диагноз covid-19 врачи подтвердили у 77 965 человек. Тем временем, жертвами заболевания за последние 24 часа стали 6 647 пациентов, более 294 тысяч - с начала пандемии на планете.
Наибольшее число инфицированных вирусом приходится на регионы Северной и Южной Америки - 1 819 553 заразившихся. Всего же в Европе медики насчитывают 1 801 668 заболевших и 163 413 умерших. Вакцины от этого вируса на данный момент нет.
Напомним, в России наблюдается наиболее спокойная обстановка. Врачи хорошо справляются с поставленными задачами и борются за жизнь каждого пациента.
Ранее сайт kp.ru писал, что количество инфицированных в РФ превышает 252 тысячи человек, вылечились более 53 тысяч пациентов, скончались - 2 305 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU