2020-05-15T06:25:31+03:00
Коронавирус Covid-19

Россиян предупредили о последствиях неправильной вакцинации

Требования к вакцине против коронавируса будут самые высокие
Юлия КЕКОВА
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Россиян предупредили о последствиях неправильной вакцинацииРоссиян предупредили о последствиях неправильной вакцинацииФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Бывший глава Роспотребнадзора, первый зампред комитета Госдумы по науке Геннадий Онищенко предупредил россиян о последствиях неправильной вакцинации от коронавируса.

По его словам, требования к вакцине будут самые высокие.

- Можно получить хорошие показатели с точки зрения выработки антител, но при этом эффективность вакцины будет низкая. Если она окажется ниже 50-60%, то ее не будет смысла прививать людям, - заявил Онищенко в эфире НСН.

Также он пояснил, что в данном случае риск будет превышать эффективность, поскольку иммунитет у пожилых людей не всегда дает адекватную реакцию.

На данный момент в тотальной вакцинации всего населения нет смысла из-за того, что в большинстве случаев коронавирус переносится бессимптомно, а у большинства граждан есть врожденный иммунитет к инфекции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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