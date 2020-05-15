Последние новости на утро 15 мая 2020: Захарова возмутилась статьей Bloomberg о коронавирусе в России

15 Май 2020 2020-05-15T06:57:44+03:00

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Последние новости на утро 15 мая 2020: официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала ситуацию со статьей Bloomberg о коронавирусе в России. По ее мнению, как минимум очень странно и возмутительно, что агентство публикует материал с заголовком "Эксперты хотят знать, почему коронавирус не убил больше русских".

Тем временем, Киев исключил закрепление особого статуса Донбасса в конституции страны. Сообщается, что выборы в Донбассе могут состояться, но при условии получения Украиной полного контроля над границами.

К слову, украинский президент Владимир Зеленский еще на три года продлил санкции против российских соцсетей. Под запретом оказались сервисы "Mail.ru", "ВКонтакте", "Одноклассники".

В России повторят авиационную часть празднования Дня Победы. Самолеты и вертолеты пролетят не только над Москвой, но и над другими городами страны. Отмечается, что повтор, вовсе не значит копию полетов на 9 мая 2020 года. Точная дата проведения торжественного мероприятия пока окончательно не определена.

ИСТОЧНИК KP.RU