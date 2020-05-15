Последние новости на утро 15 мая 2020: Захарова возмутилась статьей Bloomberg о коронавирусе в России
Последние новости на утро 15 мая 2020: официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала ситуацию со статьей Bloomberg о коронавирусе в России. По ее мнению, как минимум очень странно и возмутительно, что агентство публикует материал с заголовком "Эксперты хотят знать, почему коронавирус не убил больше русских".
Тем временем, Киев исключил закрепление особого статуса Донбасса в конституции страны. Сообщается, что выборы в Донбассе могут состояться, но при условии получения Украиной полного контроля над границами.
К слову, украинский президент Владимир Зеленский еще на три года продлил санкции против российских соцсетей. Под запретом оказались сервисы "Mail.ru", "ВКонтакте", "Одноклассники".
В России повторят авиационную часть празднования Дня Победы. Самолеты и вертолеты пролетят не только над Москвой, но и над другими городами страны. Отмечается, что повтор, вовсе не значит копию полетов на 9 мая 2020 года. Точная дата проведения торжественного мероприятия пока окончательно не определена.
ИСТОЧНИК KP.RU