В Ропатенте сообщили о получении трёх заявок на вакцины против коронавируса

15 Май 2020 2020-05-15T07:40:56+03:00

Роспатент запустил в апреле приоритетное рассмотрение заявок на изобретения в области технологий борьбы с вирусами и сопутствующими заболеваниями Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В апреле Роспатент получил три заявки на изобретение вакцин против коронавируса. Две из них российские, сообщили в пресс-службе ведомства.

- Экспертиза заявок на вакцины в настоящее время проводится по процедуре приоритетного рассмотрения. В апреле 2020 года подано три заявки на изобретения, касающиеся вакцин против коронавируса. Из них по двум заявкам изобретателями являются отечественные авторы, по одной - иностранные, - рассказали РИА Новости в Роспатенте.

Отмечается также, решение о выдаче патента уже согласовали для трёх заявок на изобретение вакцины и двух заявок на полезные модели. Информацию о разработках опубликуют только после того, как им присвоят номер в Госреестрах изобретений и полезных моделей России.

ИСТОЧНИК KP.RU