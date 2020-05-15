В Ропатенте сообщили о получении трёх заявок на вакцины против коронавируса
В апреле Роспатент получил три заявки на изобретение вакцин против коронавируса. Две из них российские, сообщили в пресс-службе ведомства.
- Экспертиза заявок на вакцины в настоящее время проводится по процедуре приоритетного рассмотрения. В апреле 2020 года подано три заявки на изобретения, касающиеся вакцин против коронавируса. Из них по двум заявкам изобретателями являются отечественные авторы, по одной - иностранные, - рассказали РИА Новости в Роспатенте.
Отмечается также, решение о выдаче патента уже согласовали для трёх заявок на изобретение вакцины и двух заявок на полезные модели. Информацию о разработках опубликуют только после того, как им присвоят номер в Госреестрах изобретений и полезных моделей России.
ИСТОЧНИК KP.RU