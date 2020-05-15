2020-05-15T07:58:32+03:00
Общество

Социологи рассказали, насколько больше россиян стали работать удалённо

Число сотрудников, работающих на дому, выросло в восемь раз
Ася КУЗНЕЦОВА
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Число работающих удаленно россиян во время пандемии возросло в восемь разЧисло работающих удаленно россиян во время пандемии возросло в восемь разФото: Shutterstock
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В России в восемь раз выросло число граждан, работающих дистанционно из-за пандемии коронавируса, сообщает ВЦИОМ.

До начала распространения коронавируса в России удалённо работали только 2% населения. Сейчас этот показатель составляет 16%.

Чаще остальных на дистанционную работу переходят специалисты с высшим образованием, работающие в бюджетной сфере. Их доля составляет 60% из тех, кто перешёл на "удалёнку". Среди этой части 47% полностью перешли на работу из дома, а 13% - частично.

Также в совместном докладе ВЦИОМ и Social Business Group сообщается, что в коммерческом секторе на дистанционную работу перешёл 51% специалистов с высшим образованием, передаёт ТАСС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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