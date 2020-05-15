Социологи рассказали, насколько больше россиян стали работать удалённо
В России в восемь раз выросло число граждан, работающих дистанционно из-за пандемии коронавируса, сообщает ВЦИОМ.
До начала распространения коронавируса в России удалённо работали только 2% населения. Сейчас этот показатель составляет 16%.
Чаще остальных на дистанционную работу переходят специалисты с высшим образованием, работающие в бюджетной сфере. Их доля составляет 60% из тех, кто перешёл на "удалёнку". Среди этой части 47% полностью перешли на работу из дома, а 13% - частично.
Также в совместном докладе ВЦИОМ и Social Business Group сообщается, что в коммерческом секторе на дистанционную работу перешёл 51% специалистов с высшим образованием, передаёт ТАСС.
ИСТОЧНИК KP.RU