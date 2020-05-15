2020-05-15T08:21:06+03:00
Общество

Психологи рассказали о положительном влиянии пандемии коронавируса на жизнь россиян

Многие впервые за долгое время смогли заняться саморазвитием и по-новому взглянуть на отношения с близкими
Ася КУЗНЕЦОВА
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Благодаря самоизоляции россияне могут заняться самосовершенствованием и улучшить качество своей жизниБлагодаря самоизоляции россияне могут заняться самосовершенствованием и улучшить качество своей жизниФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Россияне смогут по-новому взглянуть на многие стороны своей жизни или решить личностные проблемы, пока они взяли вынужденный перерыв от многих ежедневных хлопот.

- Самоизоляция - повод переосмыслить многое, - считает врач-психотерапевт Константин Дуплищев.

Он также отметил в интервью "Газете.Ru", что выйдя из беспрерывного цикла работы и рутины, люди получили возможность посмотреть на свою профессиональную деятельность с новой стороны и переосмыслить отношения с близкими.

ИСТОЧНИК KP.RU

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