2020-05-15T08:32:41+03:00
Общество

За покупателями в масках проследят полицейские

Ритейлеры просят власти организовать контроль за клиентами, чтобы все соблюдали масочный режим
Елена АКИМОВА
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Ритейлеры просят полицейских помочь с контролем покупателей в магазинахРитейлеры просят полицейских помочь с контролем покупателей в магазинахФото: Михаил ФРОЛОВ
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Ритейлеры обратились к властям с просьбой помочь с организацией контроля за посетителями в торговых точках. Сегодня покупатели должны заходить в магазины в масках и перчатках, но есть те, кто принципиально не соблюдает масочный режим.

Магазины самостоятельно не могут закрыть вход таким клиентам, но ответственности с продавцов никто не снимает. Если такого клиента увидят контролирующие органы, то торговой точке грозит штраф.

Пресс-секретарь АКОРТ Илья Власенко объяснил "Известиям", что масочный режим введен в 32 субъектах страны. Если закрепить за магазинами полицейских или росгвардейцев — хотя бы на первоначальном этапе — позволит следить за соблюдением новых требований, оперативно улаживать возникающие конфликты.

- Максимум, что могут сделать торговые сети – это напомнить покупателю о необходимости соблюдать требования, предложить купить маску, соблюдать социальную дистанцию. Но нет никаких правовых оснований ограничить такого человека в посещении, — отметил Илья Власенко.

Сделать это могут только, например, сотрудники полиции. В свою очередь в Союзе потребителей предложили решение данной проблемы. Можно законодательно обязать торговые сети выдавать маски и перчатки покупателям бесплатно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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