За покупателями в масках проследят полицейские
Ритейлеры обратились к властям с просьбой помочь с организацией контроля за посетителями в торговых точках. Сегодня покупатели должны заходить в магазины в масках и перчатках, но есть те, кто принципиально не соблюдает масочный режим.
Магазины самостоятельно не могут закрыть вход таким клиентам, но ответственности с продавцов никто не снимает. Если такого клиента увидят контролирующие органы, то торговой точке грозит штраф.
Пресс-секретарь АКОРТ Илья Власенко объяснил "Известиям", что масочный режим введен в 32 субъектах страны. Если закрепить за магазинами полицейских или росгвардейцев — хотя бы на первоначальном этапе — позволит следить за соблюдением новых требований, оперативно улаживать возникающие конфликты.
- Максимум, что могут сделать торговые сети – это напомнить покупателю о необходимости соблюдать требования, предложить купить маску, соблюдать социальную дистанцию. Но нет никаких правовых оснований ограничить такого человека в посещении, — отметил Илья Власенко.
Сделать это могут только, например, сотрудники полиции. В свою очередь в Союзе потребителей предложили решение данной проблемы. Можно законодательно обязать торговые сети выдавать маски и перчатки покупателям бесплатно.
ИСТОЧНИК KP.RU