Участник "Кто хочет стать миллионером" правильно ответил на последний вопрос, но не выиграл миллион

15 Май 2020 2020-05-15T08:38:17+03:00

Эндрю Таунсли признался, что разочарован тем, что не рискнул ответить на финальный вопрос викторины Фото: скриншот с видео

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В Великобритании герой телевикторины "Кто хочет стать миллионером" Эндрю Таунсли правильно назвал ответ на последний вопрос ведущего Джереми Кларксона уже после того, как отказался рисковать удвоением финальной суммы.

Эндрю уже выиграл полмиллиона фунтов (порядка 45 миллионов рублей). Ведущий предложил ему удвоить сумму и выиграть миллион, назвав правильный ответ, но при этом рискнуть проиграть большую часть в случае ошибки, сообщает The Mirror.

После раздумий мужчина отказался рисковать и решил остановиться на 500 тысячах. Кларксон спросил Эндрю, как он планировал ответить, и тот дал правильный ответ.

В интервью изданию он признался, что немного разочарован своим ошибочным решением не рисковать.

ИСТОЧНИК KP.RU