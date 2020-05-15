Россияне стали меньше копить и чаще забирать деньги из банков

15 Май 2020 2020-05-15T09:42:54+03:00

Россияне предпочитают оставлять деньги в домашних копилках, а не нести в банк Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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Россияне стали меньше копить, по итогам 2019 года пророст сбережений сократился на 14%: с 2,5 трлн до 2,1 трлн рублей. Если раньше основная часть сбережений размещалась на банковских счетах, то теперь люди предпочитают хранить сбережения дома в копилках. Все чаще из банков забирают вклады. Такие данные содержатся в годовом отчете Банка России.

Несмотря на сокращение, денежные доходы россиян по итогам прошлого года выросли на 6,2%. Суммарно граждане страны заработали 62 трлн рублей ( в 2018-м этот показатель был на уровне 58,5 трлн рублей).

Тратить стали больше: на потребительские цели ушел 81,3% от суммы, на обязательные платежи- 12,9%. Разница очутилась в копилках – это почти 400 млрд рублей. Сумма хоть и внушительная, но почти на 14% ниже, чем удалось отложить в 2018-м году.

Отрицательную динамику объема сбережений в Центробанке связали со стагнацией реальных располагаемых доходов населения, пишет газета «Известия».

Ранее президент распорядился о введении ряда льгот для граждан из-за коронавируса. В том числе, 10 тысяч рублей на детей в возрасте от 3 до 15 лет. Вокруг данного пособия настоящий ажиотаж. В первые пару дней заявку на льготу подали более миллиона человек. Активизировались и мошенники, они создали десятки дублирующих сайтов, чтобы получить данные банковских карт россиян.

Тем не менее, президент остался недоволен организацией выплат, пишет сайт Дни.ру.

ИСТОЧНИК KP.RU