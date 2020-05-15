В Московской области 2,5 тысячи человек вылечились от коронавируса
За последние сутки выздоровел 481 пациент
В Подмосковье за последние сутки ещё 481 пациент вылечился от коронавирусаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Подмосковье от коронавируса вылечился ещё 481 пациент с подтверждённым ранее диагнозом коронавируса. После окончания лечения и получения отрицательных результатов теста на COVID-19 всех их выписали.
Всего в Московской области выздоровели уже 2 468 пациентов.
Регион остаётся на втором месте по числу заражённых после Москвы. По состоянию на 14 мая в Подмосковье зарегистрировано 24,5 тысячи случаев заражения коронавирусом. За последние сутки выявлено 918 новых заражённых.
240 человек погибли.
ИСТОЧНИК KP.RU