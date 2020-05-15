В Московской области 2,5 тысячи человек вылечились от коронавируса

15 Май 2020 2020-05-15T09:45:06+03:00

В Подмосковье за последние сутки ещё 481 пациент вылечился от коронавируса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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В Подмосковье от коронавируса вылечился ещё 481 пациент с подтверждённым ранее диагнозом коронавируса. После окончания лечения и получения отрицательных результатов теста на COVID-19 всех их выписали.

Всего в Московской области выздоровели уже 2 468 пациентов.

Регион остаётся на втором месте по числу заражённых после Москвы. По состоянию на 14 мая в Подмосковье зарегистрировано 24,5 тысячи случаев заражения коронавирусом. За последние сутки выявлено 918 новых заражённых.

240 человек погибли.

ИСТОЧНИК KP.RU