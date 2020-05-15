2020-05-15T09:57:28+03:00
Коронавирус Covid-19

В России провели свыше 6,4 млн тестов на коронавирус

Под медицинским наблюдением пока остаются 256 тыс. человек
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В России проведено свыше 6,4 млн тестов на коронавирусВ России проведено свыше 6,4 млн тестов на коронавирусФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В России проведено уже свыше 6,4 миллиона тестов на новую коронавирусную инфекцию. Только за минувшие сутки проведено 225 тысяч исследований на наличие COVID-19. Такие данные привел Роспотребнадзор.

В ведомстве также сообщили, что под медицинским наблюдением из-за подозрения на наличие заболевания по состоянию на 15 мая остаются 256 тысяч человека.

«В РФ проведено более 6,4 миллиона тестов на коронавирус. Под меднаблюдением остается 256 тысяч человек», - говорится в сообщении ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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