В пожаре на Фрунзенской набережной пропали драгоценности на 100 тысяч рублей
Жительница одной из квартир, сгоревших 14 мая в "сталинке" на Фрунзенской набережной, заявила в полицию о пропаже драгоценностей на 100 тысяч рублей, сообщили в МВД.
Ранее сайт KP.RU сообщал, что в жилом доме, расположенном по адресу Фрунзенская набережная, дом 32, загорелись балконы четвёртого, пятого и шестого этажей.
С балконов огонь перешёл на квартиры. В пожаре погиб один человек и пострадали четверо.
Позже на сайте также сообщили, что во время тушения спасатели обнаружили тело 66-летнего мужчины. Им оказался бывший военный переводчик, офицер Советской армии Рыжов Александр Борисович.
В МЧС также уточнили, что площадь пожара составила 80 квадратных метров. Пострадал один автомобиль возле здания. Спасатели эвакуировали 35 человек и локализовали пожар. Также пожарным удалось спасти одного человека.
Пожар в доме на Фрунзенской набережной в Москве.
ИСТОЧНИК KP.RU