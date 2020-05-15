В пожаре на Фрунзенской набережной пропали драгоценности на 100 тысяч рублей

15 Май 2020 2020-05-15T09:57:31+03:00

Пожар начался на балконах дома на Фрунзенской набережной 14 мая Фото: скриншот с видео

Жительница одной из квартир заявила о пропаже в полицию

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Жительница одной из квартир, сгоревших 14 мая в "сталинке" на Фрунзенской набережной, заявила в полицию о пропаже драгоценностей на 100 тысяч рублей, сообщили в МВД.

Ранее сайт KP.RU сообщал, что в жилом доме, расположенном по адресу Фрунзенская набережная, дом 32, загорелись балконы четвёртого, пятого и шестого этажей.

С балконов огонь перешёл на квартиры. В пожаре погиб один человек и пострадали четверо.

Позже на сайте также сообщили, что во время тушения спасатели обнаружили тело 66-летнего мужчины. Им оказался бывший военный переводчик, офицер Советской армии Рыжов Александр Борисович.

В МЧС также уточнили, что площадь пожара составила 80 квадратных метров. Пострадал один автомобиль возле здания. Спасатели эвакуировали 35 человек и локализовали пожар. Также пожарным удалось спасти одного человека.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/779092" frameborder="0"></iframe> Пожар в доме на Фрунзенской набережной в Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU