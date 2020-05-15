2020-05-15T10:09:24+03:00
Общество

Главврачи пяти московских больниц расскажут, можно ли верить официальной статистике по COVID-19

Новый документальный проект "Эпидемия" стартовал на RT [видео]
Елена АКИМОВА
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Главврачи пяти московских больниц расскажут, можно ли верить официальной статистике по COVID-19Главврачи пяти московских больниц расскажут, можно ли верить официальной статистике по COVID-19Фото: Кадр видео
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Телеканала RT запустил новый документальный проект «Эпидемия». В новой серии появится сразу пять главврачей московских больниц, которые сегодня занимаются лечением коронавируса.

Журналист Антон Красовский задаст гостям программы самые актуальные вопросы о пандемии. Медики частно расскажут, когда ждать плато, какие отягчающие заболевания самые опасные, как лечат тромбоэмболию, как устанавливают причину смерти пациентов с коронавирусом.

Сегодня часто можно услышать мнение, что официальная статистика по «ковиду» занижена – можно ли верить данным по заболеваниям и смертности? Ответ на этот вопрос знают приглашенные медики.

Трое из главврачей состоят в клиническом комитете при Департаменте здравоохранения Москвы. Они принимают непосредственное участие в разработке стратегии борьбы с эпидемией и составляет рекомендации по диагностике и лечению COVID-19.

В фильме также расскажут, как осуществляется ежедневный обход в Первой градской больнице, может ли врач брать с собой в «грязную зону» телефон и каких пациентов врачи считают самыми опасными.

Занижают ли смертность в России от COVID-19?: Пять главврачей в «Эпидемии» с Антоном Красовским.Антон Красовский поговорил с главврачами о том, какие пациенты наиболее опасны для сотрудников больницы

ИСТОЧНИК KP.RU

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