Главврачи пяти московских больниц расскажут, можно ли верить официальной статистике по COVID-19
Телеканала RT запустил новый документальный проект «Эпидемия». В новой серии появится сразу пять главврачей московских больниц, которые сегодня занимаются лечением коронавируса.
Журналист Антон Красовский задаст гостям программы самые актуальные вопросы о пандемии. Медики частно расскажут, когда ждать плато, какие отягчающие заболевания самые опасные, как лечат тромбоэмболию, как устанавливают причину смерти пациентов с коронавирусом.
Сегодня часто можно услышать мнение, что официальная статистика по «ковиду» занижена – можно ли верить данным по заболеваниям и смертности? Ответ на этот вопрос знают приглашенные медики.
Трое из главврачей состоят в клиническом комитете при Департаменте здравоохранения Москвы. Они принимают непосредственное участие в разработке стратегии борьбы с эпидемией и составляет рекомендации по диагностике и лечению COVID-19.
В фильме также расскажут, как осуществляется ежедневный обход в Первой градской больнице, может ли врач брать с собой в «грязную зону» телефон и каких пациентов врачи считают самыми опасными.
Занижают ли смертность в России от COVID-19?: Пять главврачей в «Эпидемии» с Антоном Красовским.Антон Красовский поговорил с главврачами о том, какие пациенты наиболее опасны для сотрудников больницы
ИСТОЧНИК KP.RU
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