2020-05-15T12:53:07+03:00
Общество

В московском метро маски продаются на 10% ниже среднерыночных цен

Медицинскую маску там можно купить за 30 рублей, а перчатки – за 20 рублей
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В московском метро маски продаются на 10% ниже среднерыночных ценВ московском метро маски продаются на 10% ниже среднерыночных ценФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Стоимость медицинских масок в метро Москвы ниже средней рыночной цены на 10%. Об этом рассказала замначальника ГУП «Московский метрополитен» Юлия Темникова.

Она сообщила, что медицинскую маску в метро столицы можно купить за 30 рублей, а пару перчаток – за 20 рублей, в то время как в аптеках и розничных магазинах цены на маски колеблются в диапазоне от 30 до 53 рублей, а средняя цена по стране, согласно отчету Минпромторга, составляет 34 рубля. Для организации продажи метрополитен заключил агентский договор с ООО «КИТ» для продажи товара ниже среднерыночной на 10%.

«Мы осознанно пошли на убыточную продажу масок для того, чтобы обеспечить пассажиров средствами индивидуальной защиты, ношение которых для пассажиров обязательно», - приводит ТАСС ее пояснение.

Напомним, с 12 мая в столице действует «масочный режим», что обязывает москвичей посещать общественные места, магазины и транспорт, в медицинских масках и перчатках. За нарушение этого правила придется заплатить штраф до 5 тысяч рублей.

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В Дептрансе Москвы опровергли информацию о продаже масок с наценкой

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ИСТОЧНИК KP.RU

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